Unternehmerin werden, sein und bleiben

× Erweitern © Katja Thiele Frauen-Erfolgs-Akademie Ina Meyer, Mindset- und Business-Mentorin, Expertin für weiblichen Erfolg

Wie kann ich mein Business überprüfen, neu gestalten oder profitabel weiterentwickeln? Ausgehend von der eigenen Persönlichkeit über eine klare Positionierung und mit Freude am Verkaufen erarbeiten sich die Teilnehmerinnen in der 12-wöchigen Online-Weiterbildung Schritt für Schritt in eine neue Sichtbarkeit. Inspirierende Dialoge, kraftvoller Input von den Mentorinnen und der Austausch mit den teilnehmenden Frauen liefert Antworten auf individuelle Fragen.

Im separaten Mitgliederbereich ist das kompakte Fachwissen für Unternehmerinnen 24/7 online verfügbar. Persönliche Themen können in einem 1:1-Termin mit jeder Mentorin vertieft werden. Über einen Messenger-Service gibt es kurzfristige, schnelle Hilfe.

Der Einstieg in die Online-Weiterbildung, mit insgesamt 40 Live-Stunden (vier Stunden pro Woche) ist ab 5.11.24 und anschließend alle zwei Wochen möglich: am 19.11., 3.12., 17.12.24 und ab 7.1.2025.

Das Weiterbildungsangebot wird vom Programm KOMPASS (Kompakte Hilfe fürSolo-Selbstständige) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales - unter bestimmten Voraussetzungen - zu 90 Prozent gefördert.

Erfolgs-Frauen@12

Wer die Frauen-Erfolgsakademie kennenlernen möchte, bekommt beim kostenfreien Angebot „Erfolgs-Frauen@12“ jeden Mittwoch um 12 Uhr frischen Input rund um Business und Persönlichkeitsentwicklung. Um den persönlichen Bedarf an Weiterbildung individuell zu klären, bieten die Mentorinnen zudem ein Erstgespräch an, buchbar auf www.susannehenneke.de bzw.www.inameyer.de