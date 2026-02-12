Frauenfrühstück

Sadaf Zahedi ist Aktivistin, Autorin und Poetin. Sie stellt ihr Projekt „Bildung ohne Bücher“ vor, das zweisprachige Bildungsförderung für analphabetische Kinder weltweit ermöglicht. Außerdem liest sie aus ihrer Erzählung „Wo der Mandelbaum blüht“, die von einem Mädchen träumt, das nach Freiheit strebt.

Das Bürgerhaus lädt alle Frauen ein, Teil dieses besonderen Erlebnisses zu werden, das Frühstück zu genießen und einen einen unvergesslichen Vormittag zu verbringen.

Die Teilnahme kostet 12 Euro inklusive Frühstück. Die Tickets sind über Nordwest-Tickets erhältlich.