Frei raus! Klappe die Zweite

Der Workshop fand dieses Jahr in die Osterferien statt und war ein voller Erfolg. Auch in der zweiten Auflagen können Jugendliche von 14 bis 16 Jahren im fünftägigen Workshop die diversen Tätigkeiten des Filmschaffens von der Idee bis zum fertigen Kurzfilm kennenlerne. Sie erfahren, wie man eine spannende Geschichte erfindet, ein kleines Drehbuch schreibt, Kamera und Regie führt, und eine Rolle spielt. Das vollendete Werk wird am Ende des Workshops vor Eltern, Freundinnen und Freunden vorgeführt.

Der Workshop läuft täglich vom 9. bis zum 13. August und kostet 70 bis 120 Euro nach Selbsteinschätzung. Der Anmeldeschluss ist am 28. Juli; Anmeldungen werden per E-Mail entgegengenommen.