Freie Führungen durch den Museumshafen

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

­Zum Internationalen Museumstag bietet das Deutsche Schifffahrtsmuseum zwei Führungen um 14:00 und 15:30 Uhr über das Gelände des Museumshafens entlang ausgewählter Exponate an. Treffpunkt ist jeweils am Bangert-Bau.

Neben den Dauerausstellungen rund um die Bremer Kogge aus dem Jahr 1380 und die Schiffswelten können die Modelle der Sonderausstellung „Große Geschichten – Kleine Schiffe" sowie die DSM-Schiffe im Museumshafen besichtigt werden.

Anlässlich des Internationalen Museumstags ist der Eintritt ins gesamte Museum frei. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 

Info

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
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