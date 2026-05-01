Freie Führungen durch den Museumshafen

­Zum Internationalen Museumstag bietet das Deutsche Schifffahrtsmuseum zwei Führungen um 14:00 und 15:30 Uhr über das Gelände des Museumshafens entlang ausgewählter Exponate an. Treffpunkt ist jeweils am Bangert-Bau.

Neben den Dauerausstellungen rund um die Bremer Kogge aus dem Jahr 1380 und die Schiffswelten können die Modelle der Sonderausstellung „Große Geschichten – Kleine Schiffe" sowie die DSM-Schiffe im Museumshafen besichtigt werden.

Anlässlich des Internationalen Museumstags ist der Eintritt ins gesamte Museum frei. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet.