Malerei

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Kunstschule Bremen Am Wall 149/150, 28195 Bremen

Einen Vormittag lang können sich kreative Kinder ab 8 Jahren im Workshop an verschiedenen Motiven ausprobieren und verwirklichen. Die Teilnehmer:innen können frei wählen, was sie malen möchten.

Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt. Der Workshop dauert ca. 2,5 bis 3 Stunden; die Teilnahme kostet 35 Euro pro Person nach Anmeldung.

Info

Kunstschule Bremen Am Wall 149/150, 28195 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Workshops
01728413602
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