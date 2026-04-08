Malerei
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Kunstschule Bremen Am Wall 149/150, 28195 Bremen
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© Kunstschule Bremen
Art Camp
Einen Vormittag lang können sich kreative Kinder ab 8 Jahren im Workshop an verschiedenen Motiven ausprobieren und verwirklichen. Die Teilnehmer:innen können frei wählen, was sie malen möchten.
Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt. Der Workshop dauert ca. 2,5 bis 3 Stunden; die Teilnahme kostet 35 Euro pro Person nach Anmeldung.
Info
Kunstschule Bremen Am Wall 149/150, 28195 Bremen
Dies & Das, Kreatives, Workshops