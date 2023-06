× Erweitern © Leon Branko Reisendes Freiluftkino

Wer und was ist in der Mitte? Wer und was ist scheinbar am Rand oder sogar außerhalb? Wie kann der Blick weg von der Mitte und über den Tellerrand hinaus gelingen?

Zum Jahresthema "In der Mitte" zeigt das Reisende Freiluftkino vom 18. August bis 2. September immer freitags und samstags auf insgesamt sechs öffentlichen Plätzen in Bremen-Gröpelingen topaktuelle Filme umsonst und draußen.