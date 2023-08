Reisendes Freiluftkino: Kurzfilme

× Erweitern © Leon Branko Reisendes Freiluftkino

Für diesen Abend ist ein Kurzfilmprogramm geplant

Bremer Stadtmusikanten

In einem spannenden Animationsfilm haben die Kinder der Animationswerkstatt des Kinderateliers Roter Hahn die Bremer Stadtmusikanten lebendig werden lassen.

A Túlon Túl

Eine Animation, inspiriert von der Isolierung in der Zeit der Covid Pandemie und den kleinen schönen Dingen, die uns von den Alltagen ein bisschen herausholen können. Besonders wenn man so viel zu Hause sitzen muss, zusammengerollt vor einem Bildschirm, ausgesetzt der Informationsüberflutung des 21. Jahrhunderts.

Amitöl Félünk

Es gibt so viel, wovor man in dieser Welt Angst haben kann! Wir haben Angst, uns selbst nicht zu finden. Wir haben Angst, dass wir uns, wenn wir uns gefunden haben, wieder verlieren werden. Aber wir haben auch Angst, uns selbst zu begegnen, zu akzeptieren und zuzugeben, wer wir sind.

I’m not afraid!

Was tun, wenn man Angst hat? Vanja verwandelt sich in einen Tiger und lernt etwas wichtiges über den Umgang mit seinen Ängsten.

La Idea

Ein liebevoll animierter Kurzfilm über die Reise einer Idee.

The moon rises during the day

Wie sieht visualisierte Musik aus? Die Illustratorin Na Li schafft in diesem Kurzfilm abstrakte Zeichnungen inspiriert von der Musik, die sie hört.

Babe of the moon

Kann der Mond sich verlieben? In diesem animierten Musikvideo finden wir heraus, was passiert, wenn der Mond auf Reisen geht.

Visions of Blakey

Kann man ein Schlagzeugsolo animieren? Die Künstlerin Juliana Pedrosa experimentiert mit Formen, Farben und Techniken, um die Töne einzufangen.

Ali and his miracle Sheep

Kann ein Schaf Wunder vollbringen? Ein neunjähriger Junge pilgert 400 km durch den Irak, um es herauszufinden.

Zum Jahresthema "In der Mitte" zeigt das Reisende Freiluftkino vom 18. August bis 2. September immer freitags und samstags auf insgesamt sechs öffentlichen Plätzen in Bremen-Gröpelingen topaktuelle Filme umsonst und draußen.