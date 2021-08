Freizeit für junge Leute

Die Freizeit selbst gestalten, Gleichaltrige treffen und das tun, was einem Spaß macht – darum geht es beim inklusiven Jugendtreff für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren, den der Martinsclub Bremen e. V. und die Überseekirche in der Überseestadt anbieten und dies unabhängig von einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung. Das offene Konzept sieht dabei kein festes Programm vor. Vielmehr können alle Interessierten gemeinsam entscheiden, wie die Zeit verbracht werden soll. Ein Gruppenraum lädt zum Schnacken, Kochen, Musik hören oder einfach zum gemütlichen Beisammensein ein. Außerdem bietet die angrenzende Überseewiese die Möglichkeit für verschiedene Spiele. Auch der Waller Sand oder der Sportgarten in der Überseestadt sind nicht weit und können besucht werden.

Die Jugendgruppe findet an verschiedenen Terminen freitags von 15:30 bis 18:30 Uhr statt. Startschuss ist der 10. September. Die weiteren Termine: 24. September, 8. Oktober, 5. und 18. November sowie 3. und 17. Dezember. Für die Teilnahme bis Jahresende ist einmalig eine Gebühr von 10 Euro zu bezahlen.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte beim Martinsclub telefonisch oder per E-Mail an.