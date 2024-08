Expand Lütt'n Peerhoff e.V. Freundschaft mit Pferden

Im dreitägigen Ferienkurs für erfahrene als auch unerfahrene Kinder im Umgang mit Pferden, werden die Eckpfeiler der Pferdefreundschaft vermittelt: Achtsamkeit, Vertrauen und Verbundenheit.

Freundschaft wächst, wenn die Verständigung das Vertrauen in die gegenseitige Achtsamkeit und in die Bereitschaft, einander zuzuhören, gestärkt wird. Die Teilnehmer:innen ab 10 Jahren finden heraus, wie sie einem Pferd zuhören können, wie sie eine unsichtbare Verbindung herstellen können und was ein Pferd braucht, um sich frei – ohne Strick - führen zu lassen.

Der Kurs bietet eine Kombination aus Bewegen und Entdecken, in der Natur sein, Tiere erleben, individuelle Begleitung in der Begegnung und Kommunikation mit dem Pferd sowie Übungen zu Achtsamkeit und innerer Ruhe.

Der Kurs dauert vom 14. bis zum 16.10.2024 und kostet 275 bis 375 Euro. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich.

