Global Fridays for Future

× Erweitern © Fridays for Future Fridays for Future

Jeden Freitag demonstrieren tausende Schülerïnnen in der Bremer Innenstadt für eine bessere Klimapolitik. Am 20. September findet der Klimastreik in hunderten Städten auf der ganzen Welt statt. Während in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der wichtigsten UN Gipfel des Jahres vorbereitet wird, soll der 20. September zum größten globalen Klimastreik aller Zeiten werden. Dazu sind nicht nur die Jugendlichen, sondern alle Generationen aufgefordert, sich zusammenzutun und gemeinsam für Veränderungen stark zu machen.

Vom 13. bis zum 22. September findet auch die Europäische Mobilitätswoche statt – und Bremen ist mit vielen Aktionen natürlich wieder ganz vorne mit dabei.

Mehr Infos zu Fridays for Future.

Zum Autofreien StadTraum.