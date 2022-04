× Erweitern © Tandera Theater Frieda und Frosch

Die Puppenspielerinnen des Tandera Theater erzählen auf ihrer zauberhaften Bühne eine überraschende Geschichte, die sich für Kinder ab 3 Jahren eignet:

Frieda ist eine Kröte, wie sie im Buche steht. Von ihr aus könnte der Winterschlaf das ganze Jahr dauern. Fredy dagegen, der Frosch, will keine Gelegenheit verpassen, die das Leben ihm bietet. Der Wechsel der Jahreszeiten ist für ihn ein aufregendes Ereignis und all die spannenden Dinge will er natürlich mit seiner Freundin Frieda zusammen erleben. Für Abenteuer braucht man gute Freunde, doch trotzdem kommt es manchmal vor, dass man alleine sein möchte. Warum?

Die Tickets für 6 Euro gibt es an der Abendkasse.