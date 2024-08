× Erweitern © Kultur vor Ort Ausstellung Friedensdemo als Plastik

Die aktuellen Krisen und Kriege auf der Welt haben das Thema Krieg und Frieden ins Kinder- und Jugendatelier Roter Hahn in Gröpelingen Bremen getragen. Was verstehen wir unter Frieden? Wie können wir Frieden erreichen und was können wir dafür tun? Diese Fragestellungen begleiteten das künstlerische Schaffen der Kinder.

85 Kinder zwischen 7 und 13 Jahren arbeiteten gemeinsam an einer Friedensdemo als Plastik.

Entstanden sind 85 Plastiken zwischen 45 - 60 cm Höhe. Köpfe mit Botschaften, Keramikfiguren, Menschen aus Pappmaché, Blumenbringer und Pappfiguren stehen gemeinsam als Botschafter:innen für den Frieden in der Galerie Roter Hahn in Gröpelingen. Präsentiert wie eine „laufende Demonstration“ laden die Skulpturen zum Betrachten, Nachdenken und Freuen ein.

Am Samstag, der 21. September zum Weltfriedenstag wird die „Friedensdemo als Plastik“ um 15 in der Galerie Roter Hahn eröffnet. Als Rahmenprogramm findet ein Friedensfest mit künstlerischen Mitmachaktionen statt. Das Fest endet um 17 Uhr.

Die Ausstellung kann bis zum 30. Oktober von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr besucht werden.