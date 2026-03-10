× Erweitern Fritzi. Eine Wendewundergeschichte

Zum Tag der deutschen Einheit lädt das 13. Bremer Kinder- & Jugendfilmfest KIJUKO Familien zum kostenfreien Open-Air-Kino ein.

Zum Abschluss des Tages geht's im Animationsfilm nach Leipzig im Jahr 1989. Liebevoll kümmert sich die 12-fjährige Fritzi um den kleinen Sputnik. Er ist der Hund ihrer besten Freundin Sophie, die über die Sommerferien mit ihrer Mutter nach Ungarn gefahren ist. Doch zum Schulanfang kehrt Sophie nicht in die Klasse zurück. Wie viele andere ist sie in den Westen geflohen. Mutig macht sich Fritzi auf die Suche nach ihrer Freundin und gerät in ein Abenteuer, das die Zukunft des ganzen Landes verändert.

Deutschland/Luxemburg/Belgien/Tschechien 2019, Regie: Ralf Kukula & Matthias Bruhn, Animationsfilm, 86 Min., ab 9 Jahre