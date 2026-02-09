Fröhliche Osterbäckerei

bis

Klimahaus Bremerhaven Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven

Fluffige Osternester aus Hefeteig, bunte Plätzchen und leckere kleine Kuchen sind das Ergebnis der fröhlichen Osterbäckerei: Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren können ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um die vorher selbstgebackenen Osterleckereien individuell zu verzieren.

Das angeleitete Backvergnügen kostet 5 Euro pro Kind. Anmeldeschluss ist der 16. März auf der Veranstaltungswebseite.

Info

Osterferien, Workshops
bis
