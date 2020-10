Fröhliche Weihnachten, Pauli

× Erweitern Peter Hansen Bilderbuchkino

Papa Kaninchen erklärt seinen Kindern, dass der Weihnachtsmann sich freut, wenn sie teilen. Pauli nimmt ihn beim Wort und verteilt die gesammelten Wintervorräte der Familie an die hungrigen Waldtiere. Wie sollen sie nun den Winter überstehen? Als es am Weihnachtsabend an der Tür klopft, erlebt Familie Kaninchen eine große Überraschung.

Das Bilderbuchkino richtet sich an Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt ist frei; um eine Anmeldung wird gebeten.

Beim Bilderbuchkino werden, Seite für Seite, Bilder groß an die Wand projiziert und können intensiv betrachtet werden. Die Geschichte wird vorgelesen, wobei sowohl Phantasie als auch Sprache angeregt werden. So wird Vorlesen zu einem ganz besonderen Erlebnis für Groß und Klein. Und damit noch nicht genug: Wer regelmäßig kommt, erhält einen Stempelpass von unserem Bücherwurm Bodo. Bei jedem Besuch des Bilderbuchkinos wird darin ein Stempel gesammelt. Für 10 Stempel gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk aus der Schatztruhe.