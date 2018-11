Die Bremer Grundschule an der Schmidtstraße bekommt Besuch von den Bremer Philharmonikern, die ihnen ein „kleines Schulkonzert“ präsentieren werden. Ein vergnügliches Konzerterlebnis für alle Schülerinnen und Schüler. Bei diesem Konzert kommen die Musiker nicht allein, sondern mit einem neugierigen Frosch im Gepäck, der im Mittelpunkt der kurzweiligen Geschichte „Froschgesang und Streicherklang“ steht. Der Frosch Eduardo ist verärgert. Eigentlich wollte er ein wenig schlummern, aber direkt neben seinem gemütlichen Schlaflager hat sich ein Streichquartett niedergelassen und musiziert. Unverschämt findet der kleine Frosch das und schimpft gehörig mit den Musikern. Doch plötzlich wird seine Neugier geweckt, denn die merkwürdigen Gegenstände, die die Musiker in den Händen halten, faszinieren ihn. So lernt Eduardo Geige, Bratsche und Cello kennen, und als er dabei ganz unerwartet auf einen weiteren Frosch trifft, freundet er sich schließlich sogar mit den vier Musikern an.