Frühlingsabenteuer

Entdecker:innen ab 6 Jahren können in den Osterferien die Natur auf WUPP-Gelände zu erkunden, upcyceln und gemeinsam spielen. Mit Lupe, Fernglas und ihren Sinnen erforschen sie, was für Tiere auf dem Gelände leben, was für essbare Pflanzen sie finden, sowie mit welchen Naturmaterialien sie bauen und basteln können. Und vielleicht findet ja auch die ein oder andere alte Saftpackung eine neue Bestimmung?

Das Ferienangebot findet in Kooperation mit dem Martinsclub täglich vom 27. bis zum 31. März statt und kostet 65 Euro. Anmeldung werden wahlweise telefonisch und unter WUPP.Bremen@yahoo.de entgegengenommen.