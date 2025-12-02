Der Winter ist bald am Ende und die Workshop-Teilnehmenden ab 8 Jahren richten ihren Blick auf das neue Jahr. Dafür suchen sie das Gelände nach Frühlingsboten ab und finden heraus, wie die Natur sich auf die neue Jahreszeit vorbereitet. Danach können mit den Funden schöne Erinnerungsstücke gebastelt werden.

Die Teilnahme kostet 10 Euro (5 Euro für Mitglieder). Bitte bis zum 25.2. telefonisch oder per Mail anmelden.