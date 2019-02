Frühlingserwachen in der WUPP-Wildnis

Foto: WUPP Das Waller Umweltpädagogik Projekt

Endlich kommt der Frühling wieder und Ostern ist ganz nah. Die Kinder ab 7 Jahren erkunden auf dem Gelände, welche Tiere und Pflanzen nach dem Winter schon erwacht sind. Vielleicht finden die kleinen Spürnasen auch irgendwelche Spuren. Welche Tiere werden eigentlich so mit Ostern in Verbindung gebracht? Mit lustigen, spannenden und wilden Spielen und am Lagerfeuer warm haltend, wird gemeinsam Leckeres am offenen Feuer gekocht. Aus Naturmaterialien wird schöner Schmuck für das Osterfest gebastelt, es wird geschnitzt und es werden Geschichten erzählt, die die ganze Woche zu einem spannnenden und aufregenden Erlebnis werden lassen.

Die Teilnahme beträgt 40 Euro. Die Veranstaltung findet bis einschließlich 18.04.2019 täglich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter 01578-8651288 oder WUPP.Bremen@yahoo.de erforderlich.