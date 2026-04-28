Die schöne Jahreszeit beginnt in Huckelriede an einem neuen Treffpunkt: Der Martinsclub hat im ehemaligen Gemüseladen einen Raum für Klima und Begegnung ins Leben gerufen. Dieser wird mit einem Frühlingsfest für Familien, Nachbarschaft und Freund:innen eröffnet. Gefeiert wird rund um die Kichererbse sowie im Gemeinschaftsgarten Rote Beete (Niedersachsendamm 46-48, gegenüber der Kaserneneinfahrt).

Neben allerlei Aktionen für Kinder wie Schminken und Seifenblasen, liegt ein Fokus auf dem Klimaschutz. Dazu gibt es einen Flohmarkt, es werden Setzlinge für den heimischen Gemüsegarten verteilt und Samenbomben gebastelt. In einem Upcycling-Projekt entstehen Kunstdrucke aus alten Verpackungen. Leckereien vom Grill und alkoholfreie Cocktails machen das Frühlingsfest auch kulinarisch zu einem besonderen Tag.

Der Eintritt ist frei.

Wer auf dem Flohmarkt etwas verkaufen möchte, kann dafür per E-Mail an w.fimmen@martinsclub.de einen Stand buchen. Dies ist kostenlos, als Gegenleistung wird darum gebeten, einen Kuchen für das Kuchenbuffet zu spenden.