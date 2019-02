Frühlingsküche

Mit den Osterferien steht der Frühling vor der Tür. In der Kochschule im Klimahaus dreht sich deshalb alles um die neue Saison und das passende Essen dazu. Die kleinen Köche werden gemeinsam das knackige Frühlingsgemüse entsprechend so zubereiten, daß am Ende ein schmackhaftes Gericht daraus entsteht. Im Anschluß wird auch noch eine leckere Nachspeise gezaubert. Die Teilnahme beträgt 3,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0471-90203095 oder info@klimahaus-bremerhaven.de.