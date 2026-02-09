× Erweitern © Leslie Hilken/Klimahaus Bremerhaven Frühlingspicknick

Frische Luft, bunte Farben und leckeres Essen erwarten die Teilnehmenden zwischen 8 und 13 Jahren beim Frühlingspicknick.

Zuerst zaubern die Kinder leichte und kreative Snacks, die perfekt ins Picknickkörbchen passen. Dazu bereiten sie in der Frosta-Kochschule herzhafte Muffins, fruchtige Spieße, kleine Sandwiches und süße Naschereien zu. Zum Schluss werden die Köstlichkeiten gemeinsam bei einem kleinen Picknick genossen – wenn das Wetter mitspielt, sogar draußen. Das Programm kostet 5 Euro pro Kind. Anmeldeschluss ist der 22. März auf der Veranstaltungswebseite.