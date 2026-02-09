Frühlingspicknick

bis

Klimahaus Bremerhaven Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven

Frische Luft, bunte Farben und leckeres Essen erwarten die Teilnehmenden zwischen 8 und 13 Jahren beim Frühlingspicknick. 

Zuerst zaubern die Kinder leichte und kreative Snacks, die perfekt ins Picknickkörbchen passen. Dazu bereiten sie in der Frosta-Kochschule herzhafte Muffins, fruchtige Spieße, kleine Sandwiches und süße Naschereien zu. Zum Schluss werden die Köstlichkeiten gemeinsam bei einem kleinen Picknick genossen – wenn das Wetter mitspielt, sogar draußen. Das Programm kostet 5 Euro pro Kind. Anmeldeschluss ist der 22. März auf der Veranstaltungswebseite.

Info

Klimahaus Bremerhaven Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven
Dies & Das, Osterferien, Workshops
bis
Google Kalender - Frühlingspicknick - 2026-03-31 13:00:00 Google Yahoo Kalender - Frühlingspicknick - 2026-03-31 13:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Frühlingspicknick - 2026-03-31 13:00:00 Outlook iCalendar - Frühlingspicknick - 2026-03-31 13:00:00 ical