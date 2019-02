Familien und ihre Kinder ab 6 Jahren lernen viel Wissenswertes über Vögel. Am wärmenden Lagerfeuer gibt es heißen Holunderpunsch und Feuerkuchen. Gemeinsam wird der Frühling begrüßt und spannende Spiele gespielt.

Die Teilnahme kostet pro Familie 7 bis 10 Euro (nach Ermessen)

Bitte möglichst frühzeitig anmelden, entweder telefonisch, per E-Mail an anna.zirkelbach@bund-bremen.net oder persönlich in der Geschäftsstelle des BUND Bremen, Am Dobben 44, 28203 Bremen.