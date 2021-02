Altersfreigaben für Filme, Apps und Computerspiele

Mit der Alterskennzeichnung von Medien, wie zum Beispiel Filme, Spiele oder Apps, wird der Kinder- und Jugendschutz umgesetzt. Der Vortrag ergründet die Maßstäbe und Prüfkriterien der Alterseinstufungen der FSK und USK, deren Bedeutung und zeigt Eltern und Fachkräften, wie sie damit richtig umgehen.

Die Teilnahme an der gemeinsamen Veranstaltung der "SAEK-medienwerkstatt" und der Volkshochschule Dresden ist kostenlos. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Zugangslink in der Regel in der Woche vor dem Vortrag. Hierfür wird ein PC oder Laptop mit einem Internetzugang, der über eine Übertragungsrate von mindestens 6 Mbit/s verfügt, benötigt.

