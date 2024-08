Fuchs und Hase retten den Wald

Auf einer großen Lichtung im Wald hat ein größenwahnsinniger Biber sein bisher größtes Werk geschaffen: Ein gigantischer Staudamm mit eigenem Freizeitpark! Mit Hilfe von zwei Ratten hat er den Flusslauf blockiert, so dass das Wasser angestiegen und ein riesiger See mit bunten Attraktionen in der Mitte entstanden ist. Doch wieder kommt niemand, um Bibers Werk zu bewundern und dort mit ihm zu spielen. Die Freunde Fuchs, Hase und Eule haben nämlich zur selben Zeit woanders im Wald eine Party mit vielen anderen Tiere gefeiert. Als Eule nachts nach Hause kommt und die Wassermassen sieht, ergreift er panisch die Flucht. Am nächsten Tag merken Fuchs und Hase, dass Eule verschwunden ist und suchen besorgt nach ihm. Dabei stoßen sie auf den Stausee, dessen Wasser weiter ansteigt und beginnt, den Wald zu überfluten. Nun müssen sie nicht nur Eule finden, sondern auch ihr Zuhause retten.

Die Tickets kosten 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.

Animation, B/LUX/NL 2024, Regie: Mascha Halberstad, Animation, 71 Min., empfohlen ab 5 Jahren