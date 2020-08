× Erweitern © DSM/Hauke Dressler Walskelett, Sea Changes

Im Rahmen der Reihe "Angepeilt!" wird die Sonderausstellung Sea Changes in zwei Kurzvorträgen vorgestellt. Dann geht es in den jeweils 20minütigen Einführungen um das Thema Meereswandel. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema und die Sonderausstellung zu stellen.

Der Kurzvortrag ist im Eintritt enthalten.

