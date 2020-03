Führung mit Kunstgespräch

Die Führung für Frauen geht durch die Einzelausstellung der österreichischen Künstlerin Maria Lassnig, in rund 80 ihrer Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken zu sehen sind. Maria Lassnig, (geboren 1919 in Kärnten, gestorben 2014 in Wien) zählt zu den bedeutendsten Avantgarde-Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Nach der Führung findet ein angeleitetes Kunstgespräch mit Monika Brunnmüller in der Permanente bei Kaffee und Kuchen statt.

Wo: Paula Modersohn-Becker Museum

Die Teilnahme beträgt 15 Euro, eine Anmeldung bei Belladonna unter 0421-703534 oder service@belladonna-bremen.de ist erforderlich.