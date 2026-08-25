Theaterführungen

× Erweitern © Jörg Landsberg Theater Bremen Goethetheater

Wie sieht es eigentlich hinter der Bühne aus, wenn das Licht im Saal erlischt? Und wo verschwinden die Schauspieler nach dem Applaus? Antworten auf diese Fragen gibt es im Rahmen der Langen Nacht der Bühnen, wenn das Theater Bremen seine sonst verschlossenen Türen für kleine und große Entdecker:innen öffnet.

Auf verschlungenen Pfaden geht es quer durch das traditionsreiche Haus. Die halbstündigen Führungen werfen einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen, zeigen geheimnisvolle Winkel und erklären das Theaterleben kindgerecht und familienfreundlich.

Die Führungen finden stündlich ab 15 Uhr statt, Treffpunkt ist die Kassenhalle, Anmeldungen sind nicht nötig, aber rechtzeitiges Erscheinen empfiehlt sich.

Der Zugang erfolgt über das Kombiticket der im Rahmen der LNDB und kostet für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.