Puh, Wartezeit. Wie langweilig! Mal nachzählen, wie lange es noch dauert: noch eins, zwei, drei, vier vor mir! Also bin ich Fünfter. Fünfter sein. Au weia. So lange noch! Wann bin ich dran? Nochmal zählen. Eins, zwei, drei vor mir. Super! Tick, Tack, Tick, Tack – die Zeit vergeht zu langsam!

Was macht man nur mit all den unnützen Minuten, bis endlich was passiert? Das Junge Theater hat ein paar Ideen und präsentiert ein buntes Bühnenstück für ein Publikum ab 3 Jahren frei nach dem gleichnamigen Gedicht von Ernst Jandl.

Karten kosten 9,60 Euro und können online erworben werden.