Für Hund und Katz ist auch noch Platz

Achim Sonntag spielt für Kinder ab 3 Jahren und verzaubert diese mit einer verhexten Geschichte, Figuren und einem Buch.

Eigentlich möchte Achim in diesem Stück die Geschichte nur vorlesen. Aber als er das Riesenbuch, das auf der Bühne steht, aufschlägt, o weh, ist die Hexe aus dem ersten Bild verschwunden, und nur noch ihre schwarze Silhouette ist zu sehen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als selber in die Rolle der Hexe zu schlüpfen, die im Lauf ihrer Reise einen Hund, einen Vogel und einen Frosch aufliest. Solch einer großen Last ist der Besen jedoch nicht gewachsen und er zerbricht, was Achim in höchste Not bringt.

Der Eintritt beträgt 4 Euro.