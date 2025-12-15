Beim wöchentlichen Fun-Kick-Training für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren stehen Spielspaß, schnelle Ballaktionen und Teamgeist im Vordergrund. Jugendliche können hier Technik, Dribbling und Passspiel in actionreichen Match-Situationen ausprobieren und gleichzeitig ihre Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Ausdauer verbessern.

Das Training bietet Raum für eigene Ideen auf dem Feld, fördert Zusammenarbeit und faire Entscheidungen im Spiel. Egal ob Einsteiger:innen oder erfahrene Spieler:innen – beim wöchentlichen Fun-Kick können alle ihre Skills ausbauen und das Spiel in lockerer, motivierender Atmosphäre genießen.

Zwei kostenlose Probetrainings zum Reinschnuppern sind möglich. Danach kostet die Teilnahme einmalig 13 plus 7 Euro monatlich.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail beim LBSV.