Funfeuerwerk mit Bernd

Es gibt Silvesterprogramme, die einfach nur laut sind – und dann gibt es eines, das mit trockenem Humor durch die Nacht trägt: Bernd das Brot übernimmt die Bildschirme und macht aus der längsten Nacht des Jahres ein herrlich schräges und ruhiges Gegenprogramm. KiKA hat dem Kultbrot zum Jahresfinale eine neu zusammengestellte Nachtschleife verpasst, die zeigt, warum Bernds stoischer Charme seit 25 Jahren Kinder (und Eltern) zuverlässig zum Kichern bringt.

Los geht’s mit dem legendären „Dinner for Brot“, danach folgen verschollen geglaubte Schätze wie „Bernds Balkon“, „Geht einfach alle weg“ oder „Fußball, Fußball, hey, hey, hey“, dazu neue Folgen von „Besser mit Bernd“ und pünktlich um Mitternacht die ikonische Neujahrsansprache von 2004. Perfekt für kleine Nachteulen, die Humor abseits des Silvesterkrachs lieben.

Zu sehen im KiKA-TV-Programm, im Livestream auf kika.de und in der KiKA-App.