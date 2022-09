Funker-Diplom auf der Seefalke

× Erweitern © DSM / Annica Müllenberg Funker-Diplom für Kinder Funkerin Marita Westphal

Kann man Buchstaben hörbar machen? Beim Funken werden mithilfe eines Morsegerätes Namen und Nachrichten zu Piep-Tönen.

Die Funkerin Marita Westphal-Blome lädt am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, neugierige Kinder in die Funkerbude und Kapitänskajüte der Seefalke ein. Der alte Hochsee-Bergungsschlepper liegt im Museumshafen des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven und dient heute als Fischereischutzboot der Küstenwache.

An beiden Tagen, jeweils in der Zeit von 10 bis 17.45 Uhr, lässt sie sich über die Schulter schauen und erklärt das kleine Morse-ABC. Wer möchte, darf ausprobieren, den eigenen Namen zu funken und sich das Funker-Diplom zu verdienen.

Eintritt pro Person 1 Euro