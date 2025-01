× Erweitern © Jörg Landsberg Funklerwald

Das Theater Bremen bietet eine inklusive Vorstellung mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen an. Vor der Aufführung können bei einer Tastführung Teile des Bühnenbildes und Kostüme ausgiebig erkundet werden. Außerdem gibt es viele Informationen rund um das Stück und einzelner Szenen. Während der Vorstellung hören die Besucher:innen mittels der Audiodeskription eine Beschreibung dessen, was auf der Bühne passiert.

In der berührenden Geschichte nach dem Kinderbuch von Stefanie Taschinski wächst Luchsmädchen Lumi wohlbehütet im Funklerwald auf. Ein Waschbärenjunge namens Rus kommt neu in den Wald und sucht dort mit seiner Familie eine Heimat. Aber die anderen Tiere im Funklerwald mögen keine Neulinge. Also macht sich Lumi auf den gefährlichen Weg, um ein Bleiberecht für die Waschbären zu erwirken.

Eine spannend und atmosphärisch inszenierte Geschichte über Freundschaft und Toleranz für Zuschauer:innen ab 6 Jahren.

Tickets und Sitzplatzreservierungen sind ab 9 Euro online erhältlich. Für die Audiodeskription mit Tastführung ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich.