Fußball und FC26

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Auf dem Platz punkten und an der Konsole dribbeln: Echter Sport auf dem Rasen und virtuelles Zocken müssen sich nicht ausschließen:

In der ersten Herbstferienwoche verbindet das Team vom Sportgarten digitale Matchpraxis mit handfester Action unter freiem Himmel. Unter der Anleitung von Helal und Chris tauchen Jugendliche ab 10 Jahren in die Welt des eSports ein, tragen packende Turniere in EA Sports FC26 oder NBA aus und wechseln gleich danach die Perspektive.

Das eigentliche Herzstück der Woche schlägt nämlich draußen auf dem Feld: Beim echten Fußball- und Basketballspiel wird die Taktik vom Bildschirm direkt in echte Torschüsse und Pässe umgesetzt. Eine ideale Mischung für alle, die Controller-Präzision und Ballsport-Begeisterung miteinander verbinden wollen.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 12. bis 16. Oktober täglich kostet 35 Euro nach Online-Anmeldung.