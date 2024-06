Fußball-Feriencamp für Mädels

Alle 6- bis 14-jährigen Mädchen mit und ohne Vorerfahrung können beim Training mitmachen. Es geht beim Feriencamp darum, Spiel und Spaß am Fußball zu vermitteln. Dabei werden die Teilnehmerinnen von lizenzierten Trainer:innen unterstützt. Das Training findet am 15. Juli beim KSV Vatan Sport und am 16. Juli beim BSA Hemelingen statt.

Bitte ausreichend Getränke mitnehmen.

Das Angebot ist kostenlos inklusive Mittagessen. Das Anmeldeformular ist hier zu finden.