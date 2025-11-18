Fußball U14: Girls only

× Erweitern © Bremen 1860 Girls only

Fußball gehört weltweit zu den beliebtesten Sportarten und verbindet Menschen unabhängig ihrer Herkunft. Früher eher als Sport für Jungen angesehen, begeistert er heute immer mehr Mädchen. Der Sportverein geht mit der Zeit und bietet seit Ende Oktober wöchentliches Kicken nur für Mädchen an.

Das Training richtet sich an Anfängerinnen ebenso wie an Fortgeschrittene und bietet jungen Spielerinnen die Möglichkeit, sich ohne Leistungsdruck auszuprobieren. Immer dienstags trainieren die Mädchen in drei Altersgruppen von 6 bis 16 Jahren auf dem Rasenplatz des Vereins.

„Es ist großartig zu sehen, wie motiviertund mutig die Mädchen auf den Platz gehen”

findet Tara Glander. Die Auszubildende bei Bremen 1860 – und waschechte Fußballerin – begleitet die Nachwuchskickerinnen sportlich und vermittelt Grundlagen wie Passspiel, Dribbling, Torschuss und moderne Taktikübungen zum Abwehrverhalten im Raum.

Der Kurs ist bewusst offen und niedrigschwellig gestaltet – ideal für alle, die einfach mal reinschnuppern möchten oder neu im Fußball sind.

Die Trainingszeiten für Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren sind immer dienstags von 17 bis 18 Uhr. Nicht in den Ferien.

Weitere Trainingszeiten sind