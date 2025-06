Fußball & Medien

Am blauen Container erleben Kids ab 12 Jahren in den Ferien eine gute Mischung aus Gaming und Bewegung. Neben Turnieren in Sportspielen wie FIFA oder NBA können sie gleichzeitig auf dem Platz Fußball oder Basketball spielen – ganz in echt. Der Fokus liegt dabei auf Fußballspielen.

Der Kurs findet vom 21. bis 24.7. täglich statt, die Teilnahme kostet 25 Euro.