Fußball mit Eugen und Yahya

Viele Sportvereine in Bremen können seit der Corona-Krise keinen oder nur eingeschränkten Betrieb durchführen. In der Hansestadt wird derzeit vielfach diskutiert, wie ein Wiedereinstieg in den Sportbetrieb gelingen kann. Da vor allem sportlich aktive Kinder und Jugendliche unter den derzeitigen Einschränkungen und Schließungen leiden, bietet das Bürgerzentrum ab sofort Fußballtraining für Vahrer Kids ab 13 Jahren an.

Trainingszeiten: Mo 14 - 15 Uhr, Di 12 - 13:30 & 14-15 Uhr, Do 12 - 13:30 & 14 - 15 Uhr, Fr 12 - 13:30 & 14-15 Uhr

Eine Anmeldung erfolgt per Whatsapp unter 0178-6728354 oder per E-Mail an jugend@bzvahr.de.

Das neue Hygienekonzept sieht u. a. vor, dass es je nach Veranstaltungsort einen separaten Zugang zum Bürgerzentrum geben wird, von dem die Kinder und Jugendlichen abgeholt werden (in diesem Fall: draußen nach Absprache). Eine Übersicht mit den Angeboten und den jeweiligen Eingängen ist hier zu finden.