Im Sommerferien-Fußballcamp dreht sich drei Tage lang alles um das runde Leder. Es bietet 9- bis 12-Jährigen die Möglichkeit ihr fußballerisches Können zu verbessern. Das Fußballcamp findet täglich bis zum 26. August statt.

Die Teilnahme am Sommerferienprogramm des Fit Point Tenever erfolgt per Telefon, E-Mail oder direkt in der Halle des Fit Point.