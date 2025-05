Fußballschule

× Erweitern © pxhere.com Fußball, Sport, Ferien

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren genießen im Fußball-Sommercamp vier Tage lang abwechslungsreiches und leistungsgerechtes Training. In Tageswettbewerben und einer Mini-WM zeigen sie, was sie am runden Leder drauf haben. Zum Abschluss wird beim Eltern-Kinder-Spielefest gemeinsam gefeiert.

Die Teilnahme am viertägigen Camp kostet 120 Euro inklusive Getränken, Snacks und Mittagessen, Fußballtrikot, Urkunden und Pokalen. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr kann für 15 Euro gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt per Mail.