Elite Camp

Fußball, Sport, Ferien

Mehr Speed, mehr Power, mehr Kontrolle: In der Fußballschule werden Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren bei abwechslungsreichem und leistungsgerechtem Training schneller, explosiver und dominanter auf dem Platz.

In den Agility-Drills mit Speedcoach Steven trifft Athletik auf Technik, um die Kraft und Stabilität aufs nächste Level zu verbessern.

Die Teilnahme am dreitägigen Camp kostet 99 Euro inklusive Getränken und Snacks. Die Anmeldung erfolgt per Mail an fussballschule@bremer-sv.de.