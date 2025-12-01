Hallen Camp

× Erweitern © pxhere.com Fußball, Sport, Ferien

Kinder zwischen 6 und 10 Jahren genießen im Fußball-Camp drei Tage lang abwechslungsreiches und leistungsgerechtes Training. In Tageswettbewerben und einer Mini-WM zeigen sie, was sie am runden Leder drauf haben.

Die Teilnahme am dreitägigen Camp kostet 120 Euro inklusive Getränken, Snacks und Mittagessen, Fußballtrikot, Urkunden und Pokalen. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr kann für 15 Euro gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt per Mail an fussballschule@bremer-sv.de.