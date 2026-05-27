Fußballturnier mit Werder Legenden

Fußball-Turnier, Abenteuer-Wochenenden und Familienaktionen: In Posthausen finden in den Sommerferien zahlreiche kostenlose Veranstaltungen für Kinder und Familien statt.

Im Soccer Court auf der Plaza treten heute acht Teams gegen Legenden des SV Werder Bremen an – darunter Frank Baumann, Clemens Fritz oder Thorsten Frings. Im Anschluss gibt es Fotos und Autogramme mit den ehemaligen Profis. Parallel dazu lädt dodenhof zum Late Night Shopping bis 22 Uhr ein.