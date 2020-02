Futter für die Feuersalamander

© Erik Hillmer Feuersalamander - Landesmuseum Natur und Mensch

Fast 30 „Babys“ des bedrohten Feuersalamanders leben zurzeit hinter den Kulissen im des Museums. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Museum am Abend“ haben Besucherïnnen die exklusive Möglichkeit, die Jungtiere zu sehen und ihre Fütterung zu beobachten. Aquariums- und Terrariumsleiter des Museums, Mathias Mecklenburg, wird in der etwa einstündigen Veranstaltung auch darauf eingehen, warum die Tiere in der Region so bedroht sind und was wir im Alltag tun können, um ihnen zu helfen.

Die Kosten für die Teilnahme sind im Museumseintritt (Kinder 2, Erwachsene 6 Euro) enthalten. Eine Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail an museum@naturundmensch.de.