Futterglocken für die Wintervögel

Für unsere heimischen Vögel ist der Winter die härteste Zeit des Jahres. Frost, Nässe und Kälte machen ihnen zu schaffen und erschweren die Futtersuche. Um sie zu unterstützen, basteln die Museumsgäste ihnen eine „Snackbar“ aus Fett und Körnerfutter. Diese gibt nicht nur den Tieren Energie in der kalten Jahreszeit, sondern bietet auch eine gute Gelegenheit, die Vögel an der Futterstation zu beobachten. Die Snackbar macht sich auch toll als Geschenk für Vogelliebhaber:innen und Gartenbesitzer:innen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro zuzüglich Eintritt (Kinder 5, Erwachsene 9, Familien 22 Euro). Anmeldungen sind wahlweise telefonisch oder per E-Mail möglich.