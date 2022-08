Future Food. Essen für die Welt von morgen

× Erweitern © MIK Osnabrück Das MIK bittet zu Tisch: Der Mitmachraum

In seiner Sonderausstellung widmet sich das Mitmachmuseum unserer Ernährung der Zukunft. Essen ist lebensnotwendig, aber es stiftet auch Genuss und Gemeinschaft, ist Teil unserer Kultur und Ausdruck unseres Lebensstils.

Schon im 18. Jahrhundert schrieb der französische Gastrosoph Jean Anthelme Brillat-Savarin:

„Sage mir, was du isst, und ich sage dir, was du bist!

Essen ist für uns alle lebensnotwendig, es ist Genuss und stiftet Gemeinschaft. Essen ist Teil unserer Kul-tur und Ausdruck unseres Lebensstils. Es ist eine sehr persönliche Handlung – und hat gleichzeitig unmittelbar Einfluss auf Ökologie, Ökonomie und Klima weltweit.

Mit der Ausstellung greift das MIK eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit auf: Wie kann das weltweite Ernährungssystem gerechter, nachhaltiger und gesünder werden? Die vom Deutschen Hygienemuseum Dresden konzipierte Ausstellung wurde eigens für das MIK um Einblicke in die Lebensmittelerzeugung und -forschung der Region erweitert. Die komplexen Zusammenhänge hinter den Speisen in Geschichte, Gegenwart und Zukunft werden anschaulich dargestellt. In drei Kapiteln folgen die Besucher:innen dem Weg unserer Lebensmittel vom Stall oder Feld bis auf den Tisch. Wie kann die Ernährung der Zukunft durch neue Ideen und Verfahren gestaltet werden? Welche Möglichkeiten bieten wissenschaftliche und technische Innovationen? Was kann jede und jeder Einzelne tun?

Die Ausstellung ist bis zum 22. November 2022 zu sehen.