Galaxie der Bücher: Comicwelten II

× Erweitern © Matej Meza Galaxie der Bücher: Comicwelten

Die Galaxie der Bücher, das Kinderlesefestival aus Bremen, ist zurück! In zwei Workshops lesen Autorinnen aus ihren Büchern, zeigen dabei Bilder aus ihren Werken und stehen den Kids Rede und Antwort. Anschließend können alle Kinder ab 8 Jahren dann selbst zum Stift greifen und sich im Zeichnen und Malen ausprobieren.

Die Bremer Illustratorin und Kinderbuchautorin Anke Bär bringt zum zweiten Workshop ihr Buchprojekt "Du Tier, ich Mensch?" mit und lädt zum Zeichnen, Diskutieren und Fabulieren über Menschen und Tieren ein. Dabei geht es um Angsthasen, Atome, Bären (klar!) und die Frage, wie Menschen und Tiere eigentlich miteinander in Beziehung stehen.

Den Auftakt macht die Comiczeichnerin Tanja Esch aus Hamburg im Rahmen von Endlich Freitag! - Hier geht's zu ihrem Workshop.

Eintritt und Teilnahme sind kostenfrei!

Im Rahmen der "Galaxie der Bücher" erhalten zudem zwei Schulkassen die Möglichkeit, in Lesungen und Workshops mit den Autor:innen und Zeichner:innen Lucia Zamolo und Jeff Hemmer in Comicwelten einzutauchen. In seinem Workshop für eine 4. Klasse geht es darum, erste Panels mit Leben zu füllen. Lucia Zamolo war mit ihrem Sachcomic "Jeden Tag Spaghetti" über Alltagsrassismus für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 nominiert. Nach der Lesung aus ihrem autobiografischen Comic über Tomatensoße aus der Dose und einen Migrationshintergrund, können die Schüler:innen einer 6. Klasse zeichnend über sich selbst reflektieren.