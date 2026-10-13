Galaxie der Bücher

Zum Festivalfinale wird das Kulturzentrum Kukoon in der Neustadt zur Hauptbühne für Familien mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren.

Abenteuerlich wird es, wenn Comicautorin Regina Kehn ihr Publikum in "Einmal kurz nicht aufgepasst" mit auf eine tierische Seereise nimmt. Die Bremerinnen Johanna Lindemann, Anna Lott und Corinna Pourian zeigen neue und sogar ein noch unveröffentlichtes Kinderbuch und Isabel Pin reist aus Berlin an.

Kostenfrei.