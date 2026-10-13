Galaxie der Bücher

Am Samstag des Lesefestivals treffen sich alle in der Zentralbibliothek am Wall. Hier wird nach einer Vorstellung vom Figurentheater Mensch Puppe! um 11 Uhr das Festival durch Staatsrätin Carmen Emigholz im Wall-Saal eröffnet, die gemeinsam mit der Jury die Gewinner:innen des Kinderschreibwettbewerbs auszeichnet.

Im Anschluss kommen Gäste aus den Niederlanden: Marja Baseler und Annemarie van den Brink lesen aus ihrem Bestseller Die kleine Kachwurstfabrik. Außerdem gibt es ein Konzert mit DerDieDasSammy, Jugendliteraturpreisträgerin Tanja Esch bringt eine Detektivgeschichte mit und vieles mehr.

Kostenfrei.